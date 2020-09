Elettra Lamborghini si fa consigliare da Enzo Miccio per l'abito da sposa: "Sarà una bomba"

Ormai mancano pochi giorni. Quello di Elettra Lamborghini è il matrimonio più atteso e presto conosceremo tutti i dettagli delle nozze con il dj e produttore Afrojack. Nozze che erano state annunciate per il 6 settembre e che in realtà - secondo "Chi" - saranno celebrate il 26. Intanto il settimanale pubblica in esclusiva le foto della cantante mentre sceglie il suo abito da sposa in un atelier napoletano, consigliata dal wedding planner Enzo Miccio.