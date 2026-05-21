Foggia, pellegrino 83enne derubato di catenina con medaglietta con nome di sua moglie e fede | Ma c'è un lieto fine

Il giorno dopo, sempre sulla pagina Facebook della Pro Loco, si leggeva che Adriano aveva ripreso il cammino. Poi, qualche ora fa, la buona notizia, riportata sempre sui social e data tramite le parole del figlio dell'uomo: "Buongiorno, volevo informarvi che la disavventura di mio padre, Adriano, si è conclusa con un lieto epilogo. La polizia di Cerignola ha ritrovato la catenina e la medaglia; la fede non è stata ancora recuperata, ma ci sono buone speranze che venga ritrovata a breve. Ieri sera (il 19 maggio, ndr), presso il Commissariato di Cerignola, dopo aver completato le procedure burocratiche, la polizia ci ha mostrato gli oggetti recuperati, che resteranno comunque sotto custodia fino al termine dell'iter previsto. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutta la comunità di Cerignola, alla Pro Loco, al sindaco, all'amministrazione comunale e a tutte le persone che si sono attivate, dimostrando una sincera e affettuosa vicinanza a mio padre e contribuendo al felice esito di questa vicenda. Un ringraziamento particolare va alla polizia di Cerignola per l'impegno e la professionalità dimostrati in questa vicenda. Da parte mia e della mia famiglia, un grazie di cuore a tutti".