Foggia, nonno riscrive a mano la Divina Commedia per le sue nipoti: "Basta cellulari"

L'idea - La sua storia inizia a maggio 2024, quando, desideroso di un passatempo per trascorrere le sue giornate, decide di acquistare le tre cantiche dantesche (Inferno, Purgatorio e Paradiso). Così nonno Pino pensa a come raccontare il capolavoro alle giovanissime nipoti, di 12 e 14 anni. Risultato? Un lavoro di 262 pagine scritte in sette mesi (91 pagine per l’Inferno, 91 per il Purgatorio e 80 per il Paradiso) in cui spiega il senso della grande opera letteraria in modo semplice augurandosi che "le sue nipoti possano usufruirne una volta diventate più grandi"