Foggia, morì in un incidente stradale nel 2024: arrestato il marito per omicidio premeditato

L'incidente stradale nel quale morì Lucia Salcone sarebbe stato simulato. Con questa accusa la polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie. È il 27 settembre 2024, lungo la provinciale 13 nelle campagne di San Severo una Fiat 500 esce di strada e si schianta contro un albero, andando a fuoco. Il corpo della donna viene ritrovato carbonizzato. Assieme a lei c'è il marito, che era alla guida, che riesce a salvarsi. All'arrivo dei soccorsi l'uomo racconta di aver provato in tutti i modi a salvare la compagna, riportando anche ustioni alle mani e alle braccia.