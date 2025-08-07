Logo Tgcom24
Cronaca
ennesimo femminicidio

Foggia, donna uccisa a coltellate: aveva presentato denuncia contro il suo ex compagno

A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore.

07 Ago 2025 - 08:22
Femminicidio a Foggia: la vittima è una donna di 46 anni di origini marocchine, uccisa a coltellate nel corso della notte. A quanto si apprende, aveva presentato una denuncia nei confronti dell'ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa codice rosso. Abitava da sola in un appartamento nel centro storico, ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione. A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore.

foggia
femminicidio

