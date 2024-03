Frode milionaria su falsi braccianti, 11 arresti a Foggia

Venti misure cautelari eseguite da militari della Gdf di Cerignola e del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Foggia per una presunta truffa da cinque milioni di euro legata alla fittizia assunzione di centinaia di falsi braccianti agricoli e al loro ingresso in Italia per motivi lavorativi.

Undici indagati sono finiti in carcere, quattro ai domiciliari, uno è stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Foggia e quattro a misure interdittive dell'esercizio delle attività imprenditoriali.