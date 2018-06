11 giugno 2018 13:44 Foggia, canta di mafia e spara in un video rap: indagini in corso La pistola era stata caricata a salve, ma le forze dellʼordine stanno procedendo a ulteriori perquisizioni

La pistola usata nel video musicale "Mafia" del rapper Eazy Patrino, tedesco di origini foggiane che canta in francese, era caricata a salve. Le immagini sono state girate nel comune di Mattinata, sciolto il 16 marzo per sospette infiltrazioni criminali. E proprio nel paese, le forze dell’ordine stanno procedendo a verifiche e perquisizioni in esercizi commerciali, mentre dei traduttori sono al lavoro per capire se il testo della canzone sia un inno alla criminalità organizzata.

La canzoneEazy Patrino è un rapper, nato in Germania da padre foggiano. "Mafia" è cantata in franco-algerino e parla di criminalità organizzata. Nel video, girato a Mattinata, vengono inoltre sparati due colpi di pistola da un’arma che poi si è scoperto essere stata caricata a salve. Non solo, ma si vede un uomo che sembrerebbe essere il genero di un ex politico locale, in un comune che è stato sciolto da poco proprio per sospette infiltrazioni mafiose, simulare l’inserimento di un colpo in canna.