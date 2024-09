Foggia, aggressione medici: 20 indagati dopo morte paziente

La Procura di Foggia ha fatto notificare avvisi di garanzia per venti dipendenti del Policlinico di Foggia, dove il 4 settembre scorso morì Natascia Pugliese, di Cerignola (Foggia). La giovane il 14 settembre avrebbe compiuto 23 anni. La giovane era stata trasferita al Policlinico il 19 giugno, a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stata travolta mentre era in monopattino. Dopo il decesso, alcuni parenti e amici della ragazza aggredirono il personale medico che fu costretto a chiudersi in una stanza. In tre rimasero feriti.