Flash mob con letame (con premier e ministri) sul tappeto rosso davanti alla Scala

"Il red carpet - hanno urlato al megafono accendendo anche dei fumogeni rossi - ci fa schifo. Il fascismo è uno spettacolo di merda, la guerra è uno spettacolo di merda". "Si tagliano le spese sociali, i fondi per la scuola, per la sanità, per l'edilizia pubblica, per i servizi e tutto questo per finanziare la guerra". I manifestanti, una ventina, noti alle forze dell'ordine saranno deferiti all'autorità giudiziaria.