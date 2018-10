Fiumicino, il padre della donna uccisa nel canale: “Facciano giustizia o la farò da me”

“Mia figlia mi faceva da mamma e da papà, era una bravissima ragazza. Non si può morire così”. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha la voce rotta dal dolore e il viso rigato di lacrime il padre di Maria Tanina Momilia, la 39enne trovata uccisa in un canale a Fiumicino.



Il corpo della donna, di cui non si avevano più notizie da domenica 7 ottobre, è stato ritrovato con delle vistose ferite al volto e alla nuca e il papà non può credere a ciò che è successo alla figlia: “Non si può morire così. Facciano giustizia oppure la farò da me”.



Il papà di Maria racconta anche la giornata: “Doveva andare da una sua amica, ma non è mai arrivata, abbiamo provato a chiamarla ma aveva il cellulare spento e da qui è scattata la molla della preoccupazione”. Nel frattempo i RIS stanno indagando anche sulla palestra che Maria frequentava.