Fiumicino, 160mila euro nascosti nelle scatole di Corn Flakes: fermato alla dogana

Altro che colazione da campioni, verrebbe da dire. Le fiamme gialle del Comando provinciale Roma, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno fermato, presso l'area partenze internazionali dell'aeroporto di Fiumicino, un cittadino dell'Africa Occidentale ai fini dei consueti controlli antifrode. Aveva denaro contante per un importo complessivo pari a 162.620,00 euro, occultato in scatole di "Corn Flakes": L'uomo si apprestava a lasciare il territorio nazionale con destinazione Gambia, dopo aver oltrepassato il controllo passaporti, senza effettuare la prevista dichiarazione doganale.