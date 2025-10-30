Logo Tgcom24
Fiumicino, 160mila euro nascosti nelle scatole di Corn Flakes: fermato alla dogana

Le fiamme gialle hanno bloccato, presso l'area partenze internazionali dell'aeroporto, un cittadino dell'Africa Occidentale ai fini dei consueti controlli antifrode. Era diretto in Gambia.

30 Ott 2025 - 08:53
soldi euro © Ansa

Altro che colazione da campioni, verrebbe da dire. Le fiamme gialle del Comando provinciale Roma, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno fermato, presso l'area partenze internazionali dell'aeroporto di Fiumicino, un cittadino dell'Africa Occidentale ai fini dei consueti controlli antifrode. Aveva denaro contante per un importo complessivo pari a 162.620,00 euro, occultato in scatole di "Corn Flakes": L'uomo si apprestava a lasciare il territorio nazionale con destinazione Gambia, dopo aver oltrepassato il controllo passaporti, senza effettuare la prevista dichiarazione doganale.

In assenza della dichiarazione prevista dalla legge, la somma di 152.620 euro è stata sottoposta a sequestro amministrativo, in applicazione dell’articolo 6 del Decreto legislativo 195 del 2008, che disciplina la normativa valutaria in materia di trasferimento di capitali.

L'attività si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto all'esportazione di denaro contante verso Paesi extra- Schengen predisposto dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

