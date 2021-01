Fisco, sequestrati 30 milioni a un evasore totale nel Pavese

In garage aveva macchine di lusso e auto d'epoca, possedeva immobili in Lombardia e ville in Costa Azzurra e nella zona di Pavia un uomo di 75 anni, formalmente residente a Montecarlo ma che in realtà secondo gli investigatori vive in Lombardia. E ancora contanti e quote di società per un valore complessivo di 30 milioni. Tuttavia, aveva dichiarato di aver guadagnato solo 150mila euro nel corso degli ultimi quarant’anni. Ora l'intero patrimonio gli è stato sequestrato in via cautelativa dalla Gdf di Bologna.