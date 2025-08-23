Logo Tgcom24
Firenze, scontro tra bici e pulmino a Empoli: morto un ciclista

23 Ago 2025 - 15:31
© Ansa

Un ciclista è morto dopo essersi scontrato con un pulmino a Empoli (Firenze). Il veicolo proveniva dal vicino centro sportivo dell'Empoli e, per cause ancora da accertare, si è urtato con la bicicletta. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 per i soccorsi, ma le ferite dell'uomo sono apparse subito molto gravi, tanto che è stato inviato l'elisoccorso Pegaso. Il ciclista è quindi stato portato all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è morto poco dopo il suo arrivo. 

