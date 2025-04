Firenze, scontro tra un'auto e una moto sulla A11: un morto

È di un morto e un ferito non grave il bilancio di un incidente, sabato sera, lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare, poco prima dell'uscita di Sesto Fiorentino, in direzione del capoluogo toscano. Coinvolte un'auto e una moto che si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. La vittima è un 29enne alla guida della moto. All'arrivo dei soccorritori del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Un 30enne che era alla guida dell'auto è stato invece trasportato in ospedale in codice verde. Il tratto dell'autostrada A11 in cui si è verificato l'incidente è rimasto chiuso per circa due ore.