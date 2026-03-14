Firenze, relazione con alunna 16enne: sospeso professore di lettere

Una relazione tra una studentessa sedicenne e un insegnante del suo istituto sarebbe emersa nei giorni scorsi durante una gita scolastica, secondo quanto riporta La Nazione. La vicenda riguarderebbe uno dei più grandi istituti superiori dell'area fiorentina e avrebbe coinvolto un docente di lettere della scuola, che ricopriva anche un incarico di collaborazione con la dirigenza scolastica.



Secondo quanto appreso, si legge sul quotidiano, la situazione sarebbe venuta alla luce dopo che sul telefono della ragazza la madre avrebbe trovato messaggi e video che documenterebbero il rapporto tra la studentessa e il professore. Da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che avrebbe portato a una prima verifica interna.