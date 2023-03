Firenze, il preside concede un'aula per il Ramadan: "La mia scelta non favorisce la religione musulmana"

Uno spazio di preghiera per gli alunni musulmani durante il Ramadan. Accade a Firenze nell'istituto tecnico Marco Polo. Intervistato a "Mattino Cinque" il preside Ludovico Arte spiega il perché della sua decisione e racconta: "Abbiamo individuato uno degli spazi liberi della scuola durante la ricreazione dove gli studenti potranno riunirsi durante il periodo del Ramadan".

Una decisione che non privilegerebbe nessuno sottolinea a Canale 5 Arte che ha agito a seguito della richiesta delle sue studentesse. "La mia scelta non favorisce la religione musulmana - racconta il preside - ma arriva dopo una richiesta che mi è sembrata ragionevole". La decisione, però, ha scatenato diverse polemiche e a chi rivendica il principio di laicità della nostra scuola il preside Arte replica: "In una scuola laica non si proibisce, non si censura, ma si accolgono le diverse posizioni. La mia laicità mi dice che tutti devono trovare spazio. Tutte le posizioni: quelle politiche, culturali e religiose", conclude.