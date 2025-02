Firenze, il cesto di una mongolfiera si ribalta in fase di atterraggio: soccorse quattro persone

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel comune di San Casciano in val di Pesa con il personale sanitario del 118 per il soccorso a tre persone, membri di una stessa famiglia, e al pilota della mongolfiera. In fase di atterraggio in un campo con un leggero dislivello, infatti, il cesto si è ribaltato. Indagini in corso per accertare cosa sia accaduto.