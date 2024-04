Firenze, maxi-furto con spaccata in un negozio di ottica: in 30 secondi via 50mila euro

La rapina con spaccata

Le indagini hanno consentito di far luce su un sodalizio criminale che era giunto in Toscana il 15 marzo scorso e che, come emerso attraverso una minuziosa analisi dei loro spostamenti, sapeva ben muoversi fra le province di Pisa e Firenze. Dopo essersi impossessati di un'auto rubata a Scandicci la notte del furto, i tre, con la complicità di altre due persone ancora in corso di identificazione, hanno raggiunto via Marconi e, utilizzando l'autovettura e un grosso tronco di legno come arieti, hanno sfondato la porta di ingresso.



Una volta entrati nel negozio, in circa trenta secondi, gli indagati sono riusciti a saccheggiare la bottega arrecando danni dall'elevato valore economico. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i soggetti fermati erano soliti fare viaggi in Italia al fine esclusivo di commettere reati per poi ritornare in Romania certi di non poter essere raggiunti dalle forze dell'ordine italiane: non questa volta.