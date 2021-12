Firenze, appello social per la madre naturale: "Riabbracciarla sarebbe il regalo più grande"

"Il nome mi è stato dato dai genitori adottivi. Sono stata partorita in ospedale, allattata dalle compagne di stanza di mamma e portata, dopo una settimana, in un orfanotrofio dove fortunatamente ho trovato una famiglia di Titignano che mi ha regalato una seconda possibilità - ha raccontato la donna -. Chissà se è ancora viva, se abita a Fucecchio. Chissà se il 3 agosto, almeno un giorno all'anno, mi pensa".

La donna ha anche parlato con un'ostetrica che in quel periodo lavorava in reparto: "Si ricordava bene di me. Ha preso il registro, verificato che accanto al mio nome ci fosse la sigla NN (nomen nescio, "non conosco il nome") e poi si è fermata. Mi ha detto di rinunciare. Di non scavare, e che lei non si sarebbe giocata il posto per darmi informazioni", ha dichiarato.