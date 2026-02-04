Firenze, l'uomo che ha confessato gli omicidi di Denisa e Ana tenta di evadere dal carcere

Ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano, a Firenze, Vasile Frumuzache, ex guardia giurata rumena di 32 anni, che ha confessato l'omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni, due escort uccise tra l'agosto 2024 e il maggio 2025 a Montecatini Terme (Pistoia) e a Prato. L'uomo avrebbe costruito una scala artigianale usando lenzuola e manici di scopa, ma è stato fermato. La tentata evasione è avvenuta alla vigilia del processo per l'omicidio delle due donne.