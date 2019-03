Firenze, il Riesame revoca gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi

Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa , ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli , genitori dell'ex segretario Pd Matteo Renzi, disposta il 18 febbraio dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti.

Nei confronti dei coniugi Renzi i giudici hanno inoltre disposto la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale per otto mesi, un'ipotesi che era stata avanzata dallo stesso avvocato difensore Federico Bagattini come misura "più proporzionata" rispetto alle accuse.



Revocata dal tribunale del Riesame anche la misura degli arresti domiciliari dell'imprenditore Mariano Massone, anche lui arrestato il 18 febbraio insieme a Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Nei confronti di Massone i giudici hanno disposto l'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Campo Ligure (Genova) con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 22 alle 6. Le motivazioni del provvedimento del Riesame saranno depositate nei prossimi giorni.



Tiziano Renzi: "Felici per la libertà ma non basta" - "Siamo felici per la libertà. Ma non ci basta: noi vogliamo dimostrare la nostra innocenza. E lotteremo per questo. Grazie a chi ci ha sostenuto in questi giorni durissimi". Così Tiziano Renzi, in un post su Facebook, ha commentato la decisione del tribunale del Riesame di Firenze.