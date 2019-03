Firenze, il Riesame revoca gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi

Il tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario Pd Matteo Renzi, disposta il 18 febbraio dal gip su richiesta del pm Luca Turco nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti.