Firenze, incidente nel cantiere dell'alta velocità: muore un operaio, un altro gravemente ferito | Chieti, 23enne muore in una cantina sociale

È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra, l'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l’allarme i colleghi dell’uomo. Il 118, arrivato sul posto, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell'uomo, un nordafricano di 31 anni.
Chieti
Un giovane di 23 anni è morto nella prima mattinata di giovedì 15 ottobre all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il 23enne, studente universitario prossimo alla laurea, non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Presente anche il sindaco di Scerni Daniele Carlucci.
Cagliari
Stavano scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion, quando il carico lo ha schiacciato. È un autotrasportatore, da quanto si apprende, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina all'interno del porto industriale di Cagliari. La dinamica, come le generalità della vittima, non sono state ancora fornite. Sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Cagliari e lo Spresal che si stanno occupando di ricostruire tutta la tragedia e stabilire le responsabilità. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico e stabilire se tutte le procedure previste durante le operazioni portuali sano state rispettate.