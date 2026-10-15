Firenze, incidente nel cantiere dell'alta velocità: muore un operaio, un altro gravemente ferito | Chieti, 23enne muore in una cantina sociale

Stavano scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion, quando il carico lo ha schiacciato. È un autotrasportatore, da quanto si apprende, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina all'interno del porto industriale di Cagliari. La dinamica, come le generalità della vittima, non sono state ancora fornite. Sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Cagliari e lo Spresal che si stanno occupando di ricostruire tutta la tragedia e stabilire le responsabilità. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico e stabilire se tutte le procedure previste durante le operazioni portuali sano state rispettate.