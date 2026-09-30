Ancona, incidente sul lavoro: uno operaio morto e un altro gravissimo

Il lavoratore che ha perso la vita è un tunisino 55enne, padre di famiglia, deceduto a causa delle ustioni riportate. L'altro operaio, rimasto gravemente ferito, ha 29 anni, di origine bengalese e padre di due figli. L'allarme è scattato immediatamente con il personale sanitario intervenuto sul posto che ha immediatamente predisposto il trasferimento di entrambi gli operai al pronto soccorso in codice rosso. Il 55enne era arrivato in ospedale in condizioni già disperate e poco dopo è morto. L'altro lavoratore ferito è arrivato al pronto soccorso anche lui in condizioni gravissime per ustioni in varie parti del corpo, è stato assistito nella Clinica di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Ancona ma è stato disposto il trasferimento al Centro Grandi ustionati di Pisa. Sono in corso i rilievi anche della Polizia scientifica per accertare cosa sia avvenuto e in particolare la causa della fiammata letale forse innescata da una scintilla durante il taglio con un cannello e acetilene. I sindacati Fiom, Fim e Uilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di otto ore.