Firenze, cavallo stramazza al suolo a Ponte Vecchio: la foto indigna il web

In pieno centro a Firenze un cavallo è stramazzato a terra vicino al Ponte Vecchio. L'episodio è successo venerdì 20 settembre, come segnalato dalla pagina Instagram "Welcome to Florence" che ha pubblicato la foto. In poche ore lo scatto è diventato virale, con decine di commenti di persone indignate che si chiedono perché i cavalli per i turisti siano ancora presenti in città.