Un bambino di 21 mesi è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Meyer di Firenze per una polmonite. Il piccolo è stato prima portato con difficoltà respiratorie all'ospedale di Pontedera (Pisa). Le sue condizioni, però, sono molto peggiorate, e si è quindi deciso di trasferirlo in elicottero al Meyer. I medici gli hanno diagnosticato una sospetta polmonite bilaterale, ma non ne hanno ancora individuato l'origine. Il bambino è intubato e ricoverato in prognosi riservata.