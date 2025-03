Firenze, frati della Basilica di Santo Spirito in rivolta: "Occupiamo il convento"

C'è una certa agitazione all'interno della Basilica di Santo Spirito a Firenze. L'edificio, costruito da Filippo Brunelleschi nel 1481, nel corso degli anni era stato diviso in due parti strettamente collegate: una per ospitare i frati agostiniani e l'altra come caserma dell'esercito italiano. Nell'ultimo periodo il ministero della Difesa, per occupare l'area di cui l'esercito non ha più bisogno, ha disposto un bando che è stato vinto nell'estate del 2022 da una società che si occupa principalmente di residenze per gli anziani. I frati che vivono nel convento non sono d'accordo con questa decisione e vorrebbero che il complesso della Basilica di Santo Spirito, composto da due chiostri, non venisse diviso. Ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" i religiosi si dicono decisi a protestare per contrastare l'imminente arrivo di una probabile rsa di lusso e ammettono: "Siamo pronti a occupare il convento".