"Stai troppo al telefono" e glielo butta: badante picchia una coppia di anziani

"Lascia quel telefono".

E una signora 90enne di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, ha strappato il cellulare dalle mani della badante e lo ha buttato dalla finestra, in giardino. Non lo avesse mai fatto: la donna, una rumena di 52 anni, ha reagito picchiando l'anziana e anche suo marito, novantenne e invalido, fino a farlo cadere dalla carrozzina e a fargli sbattere la testa sul pavimento. La badante è stata licenziata e denunciata per lesioni.