Firenze, alunno aggressivo in classe: i compagni non si presentano a scuola per due giorni

In una scuola elementare di Firenze, i genitori degli alunni di una classe hanno deciso di tenere a casa i loro figli per due giorni perché un loro compagno, arrivato da poco nel gruppo, sarebbe "agitato, a volte anche aggressivo" e metterebbe in difficoltà i compagni con i suoi comportamenti: si parla di "calci alle maestre, sgambetti e spintoni ai compagni, fughe dalla classe". Insomma, un bambino che i genitori degli altri ragazzini definiscono problematico, che avrebbe provocato serie difficoltà in classe e gravi "problemi alla didattica", con un rallentamento nel programma di studi. I genitori chiariscono che non si tratta di un'iniziativa "contro di lui, ma di una richiesta d'aiuto. Per lui e per i nostri figli". L'allievo si è infatti ritrovato per due giorni solo tra i banchi: nessun altro a fargli compagnia, a parte le insegnanti.