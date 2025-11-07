Logo Tgcom24
Cronaca
IN UN ISTITUTO ELEMENTARE

Firenze, alunno aggressivo in classe: i compagni non si presentano a scuola per due giorni

Durante le lezioni calci, sgambetti e fughe improvvise. I genitori hanno tenuto a casa i loro figli: "Chiediamo un aiuto per risolvere la situazione"

07 Nov 2025 - 12:42
© -afp

© -afp

In una scuola elementare di Firenze, i genitori degli alunni di una classe hanno deciso di tenere a casa i loro figli per due giorni perché un loro compagno, arrivato da poco nel gruppo, sarebbe "agitato, a volte anche aggressivo" e metterebbe in difficoltà i compagni con i suoi comportamenti: si parla di "calci alle maestre, sgambetti e spintoni ai compagni, fughe dalla classe". Insomma, un bambino che i genitori degli altri ragazzini definiscono problematico, che avrebbe provocato serie difficoltà in classe e gravi "problemi alla didattica", con un rallentamento nel programma di studi. I genitori chiariscono che non si tratta di un'iniziativa "contro di lui, ma di una richiesta d'aiuto. Per lui e per i nostri figli". L'allievo si è infatti ritrovato per due giorni solo tra i banchi: nessun altro a fargli compagnia, a parte le insegnanti. 

I genitori: "Chiediamo un intervento"

 A raccontare la vicenda è La Nazione, spiegando che il bambino è arrivato solo da due mesi a Firenze insieme alla famiglia. Una mamma spiega che la scelta è stata presa per avere risposte dai dirigenti scolastici e per chiedere un intervento. "Pensiamo che quel bambino vada aiutato - spiega - e non possono pensarci le maestre da sole. Sarebbe chiedere troppo". 

La preside: "Cerchiamo una soluzione"

 Alle domande di chiarimento sulla situazione, la preside resta sul vago ma assicura che "stiamo cercando una soluzione per la garanzia di tutti i bambini". Si ipotizza, ad esempio, la possibilità di una maestra in più che segua la classe a partire dalla prossima settimana. Non si tratterebbe di un'insegnante di sostegno, servizio che si attiva in presenza di una particolare condizione o patologia di un allievo, ma di un ulteriore supporto alla classe. 

