Firenze, 38enne accoltellata dal suocero: è grave

Era sabato sera quando i carabinieri sono accorsi nell'abitazione di San Giusto di Scandicci dopo una segnalazione su una persona ferita da un'arma da taglio. In casa, i militari hanno trovato l'anziano in stato di agitazione e la donna ferita in modo grave. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio. La vittima è stata poi trasferita all'ospedale Careggi per subire un'operazione. I carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato dall'uomo per compiere il delitto.