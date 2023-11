23 novembre 2023 11:15

Delitto Giulia Cecchettin, gli inquirenti valutano l'aggravante della premeditazione per Filippo Turetta

Il coltello in macchina, il cambio dei vestiti e il video che mostrerebbe la sua auto nella zona dell'aggressione qualche ora prima, come per fare un sopralluogo: gli indizi che aggraverebbero l'accusa