Filippo Turetta, il diario sui comportamenti di Giulia Cecchettin: "Oggi mi ignora"

Tra le altre cartelle ci sono anche annotazioni banali, come barzellette o appunti universitari. Turetta, però, annotava ogni cosa della sua relazione con Giulia, sfogando liberamente la sua frustrazione per la fine della sua relazione con la ragazza. In un file chiamato "Diario malessere" Turetta avrebbe scritto: "Mi sembra di star facendo tutto per nulla, senza una ragione e senza voglia. Sto vivendo per inerzia, non ce la faccio più, sono troppo stanco di vivere". Ci sono anche altri file, come "Money amore" in cui annota i soldi che Giulia gli avrebbe dovuto restituire, o ancora "Cose carine per lei" in cui il ragazzo segna tutti i gesti teneri fatti per Giulia come averle portato il budino a mensa o averla accompagnata alla fermata dell'autobus. Nella cartella "Psicol" Turetta scrive: "Vorrei essere la sua priorità, essere più considerato […] che mi facesse sentire speciale, almeno qualche volta, non succede mai, mi risponda che sono il migliore in qualcosa. Anche solo per lei. Anche quando provo a farglielo dire si opponeva o devia la risposta". Malessere ribadito anche durante l’interrogatorio che si è tenuto al carcere di Verona Montorio, a 19 giorni dal femminicidio. In quella circostanza, l'assassino aveva espresso il proprio disappunto sulle scelte di Giulia di uscire da sola con le amiche o con i colleghi universitari: "Volevo esserci anch'io", aveva spiegato Turetta agli inquirenti.