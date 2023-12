Filippo Turetta esce dall'isolamento: potrà seguire dalla cella i funerali di Giulia in tv

Cambia cella Filippo Turetta che nel carcere di Verona è passato al regime di "custodia aperta".

Il giovane, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, starà in una cella con la porta aperta e sarà libero di camminare per il corridoio del reparto di infermeria. Nel reparto potrà incontrare tutti gli altri detenuti, in totale 19 ristretti in 16 celle. Turetta, secondo alcune indiscrezioni di stampa, appare "tranquillo" e sembra che si "stia ambientando", chiedendo anche spiegazioni riguardo "le dinamiche del carcere". Il suo compagno di stanza, con cui va d'accordo, è sempre lo stesso dal suo primo giorno di reclusione. Quello che viene definito una sorta di "angelo custode", è un detenuto di 50-60 anni condannato per reati finanziari e la cui pena finirà nel 2031.