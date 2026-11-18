Due anni di reclusione ciascuno per il reato di omicidio colposo, ai genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto per tumore e non curato in tempo, poiché seguivano il "metodo Hamer". La Corte d'Assise di Vicenza ha riqualificato il reato in omicidio colposo, che le difese avevano chiesto in udienza preliminare, applicando lo sconto di pena previsto per il rito alternativo. In sede di replica il pm aveva avanzato la possibilità di valutare il capo d'accusa, anziché omicidio volontario con dolo eventuale, come morte come conseguenza di altro reato o abbandono di minore.