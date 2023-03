Figli di coppie gay, il Senato boccia il regolamento Ue sul riconoscimento dei diritti

In particolare sulla maternità surrogata, forma di procreazione assistita a cui ricorrono coppie gay ed eterosessuali, attualmente vietata in Italia, e che si teme venga aggirata con l'ok alla proposta di regolamento.

L'opposizione delle minoranze

La posizione dei gruppi di minoranza riguardo al regolamento è opposta, con M5s, Terzo polo e Pd che hanno depositato altrettante contro-risoluzioni chiedendo di rinviare il voto per convergere su una posizione unitaria a favore del regolamento Ue. Richiesta che non è stata accontentata. Dolores Bevilacqua (M5s) ha dichiarato: "La maggioranza in commissione è cieca e sorda a ogni argomentazione di buon senso ancorata a sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione a sezioni unite. Vanno avanti come schiacciasassi e vogliono votare oggi negando ogni tentativo di riconoscere ai bambini diritti che dovrebbero essere riconosciuti a tutti, senza discriminazioni".