Fidanzati uccisi a Lecce, l'assassino respinto da una ragazza che corteggiava

Il 21enne Antonio De Marco, reoconfesso dell’omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manca, si trova in isolamento nel supercarcere di Borgo San Nicola a Lecce. Un isolamento - privato - a cui il giovane era abituato anche nell'appartamento in cui viveva con le vittime. De Marco ha detto di aver ucciso i due "perché troppo felici", una felicità che, a quanto sembra, lo studente di infermieristica non ha mai provato. A gennaio, al contrario, era stato respinto da una ragazza che corteggiava. Per questo, probabilmente, era caduto in depressione.