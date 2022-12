Festività e ponti 2023: più di un mese di vacanza con soli 4 giorni di ferie

Con soli cinque giorni di ferie sarà, infatti, possibile avere oltre un mese di vacanza, da dedicare a brevi viaggi o al relax più completo. Molte feste, come ad esempio l'Epifania e la Festa dei lavoratori, sono a ridosso dei fine settimana, per cui non sarà difficile prolungare lo stop dal lavoro.

EPIFANIA - La festa che di fatto mette fine al periodo natalizio aprirà il primo weekend lungo dell'anno. Il 6 gennaio sarà, infatti, un venerdì, a cui si potranno attaccare sabato 7 e domenica 8.

PASQUA E PASQUETTA - Come ogni anno, Pasqua e Pasquetta cadranno di domenica e lunedì. Nel 2023 si festeggerà domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile.

FESTA DELLA LIBERAZIONE - Il 25 aprile sarà un martedì. Attaccando il sabato e la domenica precedente e prendendo di ferie solo il lunedì si avranno quattro giorni di vacanza.

FESTA DEI LAVORATORI - Il primo maggio sarà un lunedì per cui, come per l'Epifania, anche questo sarà un weekend lungo.

FESTA DELLA REPUBBLICA - Il 2 giugno sarà un venerdì: altro fine settimana lungo per una mini vacanza.

FERRAGOSTO - Se non si è già in vacanza, il 15 agosto sarà un'ottima occasione per beneficiare di un weekend lungo: da sabato 12 agosto a martedì 15 agosto. Quattro giorni con uno solo di ferie.

TUTTI I SANTI - Il primo novembre sarà un mercoledì, per cui chiedendo due giorni di ferie (il 2 e il 3 novembre) e unendo sabato e domenica si avranno ben 5 giorni lontani dall'ufficio.

FESTA DELL'IMMACOLATA - L'8 dicembre sarà un venerdì: ottimo per tre giorni di relax alla ricerca dei regali di Natale.

NATALE - Nel 2023 il giorno di Natale sarà un lunedì, di conseguenza Santo Stefano (il 26 dicembre) un martedì. Quattro giorni andando in vacanza già sabato 23.

CAPODANNO - E infine Capodanno. Con domenica 31 dicembre e lunedì primo gennaio 2024 altro weekend lungo.