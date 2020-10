Feste private, virologo Broccolo: "Il 75% dei positivi, contagiati al pranzo domenicale"

Il virologo dell'università Bicocca di Milano, Francesco Broccolo, commenta in collegamento a "Mattino Cinque" le nuove disposizioni del governo per arginare e contrastare la risalita della crescita dei contagi da coronavirus.

In particolare, nelle ultime ore si sta discutendo molto sulle feste private e gli incontri famigliari, che dovranno essere contenuti. Il motivo, spiega Broccolo, è dovuto al fatto che: Il 75% dei positivi, contagiati al pranzo domenicale. Il virus non ha luoghi e non ha orari. Ho avuto esperienza in laboratorio di contagiati tutti da una stessa persona, con cui sono venuti a contatto proprio in casa".