Fs, oggi sciopero nazionale di otto ore dalle 9 alle 17

Giornata difficile per chi deve viaggiare con le ferrovie.

Dopo l'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Thurio di Corigliano Rossano, in Calabria, le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane dalle ore 9 alle ore 17 per denunciare "la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori". Lo comunica Fs che prevede "possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali". "Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello sciopero".