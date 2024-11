Roma, meccanico distrugge la Ferrari al cliente: danni a metà

Il ricorso (respinto) in Cassazione - Il proprietario non la prese bene e portò il caso in Cassazione, evidenziando il perfetto stato di manutenzione della Ferrari e, per questo, ritenendo priva di incidenza causale sul sinistro la mancata revisione. La Cassazione ha però confermato le decisioni di tribunale e Corte d’appello, respingendo il ricorso. "Correttamente è stato affermato - ha scritto la Cassazione nelle motivazioni - un concorso di responsabilità del proprietario per aver permesso la circolazione del veicolo, pur nella consapevolezza che lo stesso, per l’assenza della prescritta revisione, non potesse essere posto in circolazione".