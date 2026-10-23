Ferrara, il Comune lancia il "Nucleo anti maranza"

Il Nam "vedrà impegnato in prima linea il Comune di Ferrara" e coinvolgerà avvocati, psicologi, assistenti sociali, la polizia locale ed esperti di sicurezza. L'annuncio arriva "alla luce anche degli ultimi fatti di cronaca che hanno portato la devastazione di intere città in Italia, come avvenuto a Bologna e Milano". La task force avrà principalmente una funzione di prevenzione, ma in seconda battuta anche di "controllo e repressione". "Già in tempi non sospetti avevo lanciato l'allarme maranza - spiega il sindaco - perché per noi era un fattore da non poter minimizzare, riconoscendolo invece come una questione da affrontare".