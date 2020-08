Ferragosto, weekend da bollino rosso: un italiano su due in viaggio

Più di un italiano su due (54%) ha deciso di mettersi in viaggio per trascorrere Ferragosto al mare, in campagna o in montagna. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend da bollino rosso sulle strade italiane. Per un 20% degli italiani, invece, il 15 agosto sarà un giorno come tutti gli altri, magari da passare al lavoro, e un altro 26% resterà a casa a riposare.