Fermo, si riprende mentre ruba e posta un video sui social: arrestato

Si riprendono mentre rubano attrezzatura da due auto della polizia locale di Fermo e poi pubblicano tutto su un social network. Così è stato incastrto un 30enne, arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo per furto e danneggiamento aggravato in concorso, mentre per altri due non sono stato ritenute sussistenti le esigenze cautelari. Il 30enne è responsabile anche dell'aggressione ad un carabiniere durante un controllo.