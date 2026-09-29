Montegiorgio (Fermo), 70enne trovato morto vicino a trattore ribaltato

Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni, residente nel Fermano, è stato trovato nella serata di lunedì in un terreno in via Ferranini, a Montegiorgio (Fermo). Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. L'sos è partito intorno alle 20 quando è stato segnalato il mezzo agricolo ribaltato. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ma al loro arrivo per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Saranno ora i militari dell'Arma a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente mortale.