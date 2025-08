Un automobilista di circa 30 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega la frazione Capodarco di Fermo alla statale Adriatica: violentissimo l'impatto, avvenuto nel pomeriggio, con l'auto finita contro un muraglione. Il personale sanitario del 118 ha tentato in ogni modo di rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare.