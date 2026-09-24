Una pedalata decisamente fuori programma sulla A14, a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Un anziano, in sella alla sua storica Graziella, avrebbe imboccato per errore la bretella del casello, finendo sulla carreggiata in direzione sud sull'autostrada. La sua presenza non è passata inosservata agli automobilisti, che hanno immediatamente segnalato la situazione alle forze dell'ordine. Prima dell’intervento della Polizia Stradale, l'uomo avrebbe percorso circa tre chilometri pedalando.