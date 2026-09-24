INGRESSO PER ERRORE

Fermo, anziano in bicicletta imbocca l'autostrada per errore: salvato dalla polizia

Dopo aver percorso circa tre chilometri in direzione sud, è stato intercettato e messo in sicurezza: recuperata anche la Graziella

24 Set 2026 - 14:58
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Una pedalata decisamente fuori programma sulla A14, a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Un anziano, in sella alla sua storica Graziella, avrebbe imboccato per errore la bretella del casello, finendo sulla carreggiata in direzione sud sull'autostrada. La sua presenza non è passata inosservata agli automobilisti, che hanno immediatamente segnalato la situazione alle forze dell'ordine. Prima dell’intervento della Polizia Stradale, l'uomo avrebbe percorso circa tre chilometri pedalando.  

 

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Dopo averlo fermato, gli agenti lo hanno messo in sicurezza, accompagnandolo a bordo della loro vettura. Per riportare la bicicletta fuori dall'autostrada è stata coinvolta anche la società che gestisce la rete autostradale.

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