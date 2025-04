Fermo (Ancona), 13enne precipita dal secondo piano

A Fermo, (Ancona), un ragazzino di 13 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, al secondo piano di un palazzo in zona Salvano. E' accaduto stamattina verso le 07.30. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i sanitari. Il giovane, sempre cosciente, che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori, è stato trasportato dal 118 in eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta.