Nel Fermano si ribalta con il materassino in mare: morto 15enne

Nel pomeriggio di giovedì un 15enne è annegato nelle acque di fronte alla spiaggia tra le località di Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso (Fermo). Dalla spiaggia libera è scattato un sos al 118 per tre persone in difficoltà, mentre facevano il bagno in mare. Due di loro sono riusciti a tornare sulla spiaggia, perdendo però le tracce del terzo che si sarebbe ribaltato con il materassino con il quale era in acqua senza più riemergere. Dopo le ricerche in mare, i soccorritori lo hanno trovato e trasportato in condizioni disperate sulla spiaggia ma non c'è stato nulla da fare: il ragazzo, di origini cinesi e nazionalità italiana, è morto poco dopo. Residente a Empoli il ragazzino era nel Fermano per trascorrere un periodo di villeggiatura con i familiari.