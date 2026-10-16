Restano da capire le motivazioni di un gesto apparentemente senza motivo. Il 35enne ipotizza che "qualcuno si voleva divertire", ma le conseguenze potevano essere tragiche. La sua corporatura atletica ha attutito la corsa del pallino, ma se il colpo avesse raggiunto la testa o un organo vitale sarebbe stata una tragedia. "Fabio è stato fortunato. Era a cena a casa mia e ha detto a me e a mia moglie che si sarebbe fermato a comprare qualcosa prima di rincasare" ha raccontato il padre in ospedale.