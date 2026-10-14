Pavia, armi e simboli nazisti: arrestato suprematista 19enne

Nel corso della perquisizione, eseguita nelle ultime ore su delega della Procura di Milano, gli agenti della Digos hanno sequestrato al ragazzo due pistole, un fucile automatico Marocchi modello SM66 calibro 9 Flobert, diverse armi bianche e altri oggetti atti a offendere, tra cui due sciabole, coltelli, pugnali, un tirapugni, un'ascia, un martello e un manganello. Nella camera da letto sono stati trovati anche riproduzioni e manuali di Hitler e Mussolini, bandiere nazionalsocialiste con la svastica, una maschera riconducibile agli ambienti virtuali eversivi e materiale propagandistico con croci celtiche e simboli delle SS.